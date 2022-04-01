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Приставы начали массово отказываться взыскивать долги с россиян

Банки сталкиваются с трудностями из-за отказов приставов взыскивать долги

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

С середины марта банки, микрофинансисты и коллекторы испытывают трудности с получением денег при взыскании долгов с физических лиц через Федеральную службу судебных приставов (ФССП). С проблемами столкнулись более 60 организаций, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев, передает РБК.

Некоторые коллекторские агентства заявили о снижение перечислений до 50 процентов. Микрофинансовые организации говорят о падении поступлений до одной трети. Приставы массово отказываются от выезда к должнику с целью ареста имущества, рассказал директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский.

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По словам управляющего директора Первого клиентского бюро (ПКБ) Павла Михмеля, приставы используют разные основания для этого, но сообщений о централизованной остановке взыскания по исполнительным листам не поступало. Ранее приставы в некоторых регионах начали блокировать перевод средств банкам и коллекторским агентствам с иностранными корнями, руководствуясь указом президента о контрсанкциях.

Потом «речь пошла уже вообще обо всех кредиторах», пожаловались участники рынка. Масштаб проблемы из-за блокировки переводов со стороны ФССП, по оценкам, составляет 120 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что россиянам стали реже продавать товары в кредит. Показатель снизился до 12,5 процентов по сравнению с 25-30 процентами в январе-феврале.

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Платон Щукин
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