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Россиянам стали реже продавать товары в кредит

Исследование «Эквифакс» показало сокращение уровня одобрений по POS-кредитам в марте

Фото: Michalis Karagiannis / Reuters

В первой декаде марта российские банки резко сократили уровень одобрения по POS-кредитам — кредитам, выдаваемым на товары непосредственно при их продаже в торговых точках. Показатель снизился до 12,5 процентов по сравнению с 25-30 процентами в январе-феврале, показало исследование бюро кредитных историй «Эквифакс». Данные экспертов приводит РИА Новости.

Опускаться показатель начал с конца февраля, достигая значений 10-13 процентов, уточнили специалисты. Сами россияне стали чаще соглашаться на кредиты: показатель take-rate — того, насколько часто одобренная заявка на кредит конвертируется в выданный договор, — вырос до 36,6 процентов по сравнению со средним февральским значением в 30 процентов.

Аналитики предполагают, что динамику можно объяснить изменением кредитных процедур на стороне кредиторов. В ближайшие недели показатели, вероятно, останутся на тех же уровнях при условии сохранения внешнего фона.

В середине марта СМИ обратили внимание на то, что российские продавцы электроники отказались от продажи товаров в рассрочку, а некоторые и в кредит. Например, в кредит и рассрочку больше не торговал Apple re:Store, заплатить в рассрочку нельзя было в «М.Видео-Эльдорадо»: это стало невыгодно из-за повышения ключевой ставки и волатильности курсов валют, поясняют эксперты.

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Платон Щукин
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