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Россиян предупредили о новой волне мошенничества

Аналитик Group-IB Кравцов предупредил о появлении множества фишинговых сайтов летом

Фото: Pixabay

Руководитель отдела исследования цифровых рисков (DRP) Group-IB Яков Кравцов заявил, что россиян ожидает новая волна активности мошенников. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Аналитик рассказал, что в течение последнего месяца мошенники использовали схемы, связанные с актуальной новостной повесткой. Например, они предлагали жертве использовать слишком высокий курс доллара и осуществить операции с валютой. Однако эти методы отошли на второй план, поэтому злоумышленники чаще применяют «стандартные» методы.

Кравцов предупредил россиян о появлении множества фишинговых сайтов летом. Он напомнил, что сейчас снимают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, список открытых стран расширяется, поэтому возникает больше методов для мошенничества.

«Я ожидаю, что будет сезонный всплеск мошенничества, связанного с продажей и бронированием билетов, туров и всего, что с этим связано. Думаю, это будет одним из самых больших направлений: будут создаваться мошеннические сайты с авиабилетами, гостиницами как внутри страны, так и за рубежом», — предположил эксперт.

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Марина Совина
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