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Генсек ООН назвал атаки на Запорожскую АЭС самоубийственным актом

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал самоубийственным актом атаки на Запорожскую АЭС
Антониу Гутерреш

Антониу Гутерреш . Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал самоубийственным актом атаки на Запорожскую АЭС. Его слова на пресс-конференции в Токио передает ТАСС.

«Любая атака на АЭС сама по себе самоубийственна, и я надеюсь, что эти атаки прекратятся», — сказал Гутерреш. По его словам, ООН поддерживает МАГАТЭ в их усилиях по созданию стабильных условий на станции и выразил надежду, что представители агентства смогут получить доступ к АЭС.

7 августа в администрации Энергодара сообщили, что ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Запорожскую АЭС. Ракета раскрылась при подлете к энергоблокам и выпустила осколочные поражающие элементы. В результате повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.

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Марина Совина
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