Генсек ООН назвал атаки на Запорожскую АЭС самоубийственным актом

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал самоубийственным актом атаки на Запорожскую АЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал самоубийственным актом атаки на Запорожскую АЭС. Его слова на пресс-конференции в Токио передает ТАСС.

«Любая атака на АЭС сама по себе самоубийственна, и я надеюсь, что эти атаки прекратятся», — сказал Гутерреш. По его словам, ООН поддерживает МАГАТЭ в их усилиях по созданию стабильных условий на станции и выразил надежду, что представители агентства смогут получить доступ к АЭС.

7 августа в администрации Энергодара сообщили, что ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Запорожскую АЭС. Ракета раскрылась при подлете к энергоблокам и выпустила осколочные поражающие элементы. В результате повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.