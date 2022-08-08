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В горах Ингушетии появятся новые кемпинги

В Ингушетии до конца года появятся 11 кемпингов для туристов

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Ингушетии до конца года организуют 11 кемпингов для туристов. Средства на них выделят из федерального бюджета, сообщает ТАСС.

«Отбор проектов, на которые будет направлена полученная нами субсидия, и прием заявок завершится 15 августа. А уже после в течение двух недель мы проведем отбор участников, и до 31 декабря 2022 года нам необходимо реализовать эти проекты, проекты по благоустройству национальных туристических маршрутов, возведение некапитальных строений в виде кемпингов. До конца года в республике может появиться как минимум 11 кемпингов», — рассказал председатель комитета по туризму Республики Ингушетия Беслан Мизиев.

По его словам, новые кемпинги и санитарные зоны расположатся в горном Джейрахском районе, который наиболее популярен у туристов. В рамках проекта в регионе также разработают и создадут аудиогиды.

Ранее Мизиев сообщал, что регион получил из федерального бюджета субсидию в 80,6 миллиона рублей. Средства планировалось направить на благоустройство туристических маршрутов и локаций. Сейчас на территории республики действуют более 30 маршрутов.

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Варвара Кошечкина
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