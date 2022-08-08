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Актер сериала «Частный детектив Магнум» умер после ДТП

На 83-м году жизни скончался актер сериала «Частный детектив Магнум» Роджер Мосли

Фото: Leon Bennett / Getty Images

На 83-м году жизни скончался американский актер и звезда сериала «Частный детектив Магнум» Роджер Мосли. Об этом сообщает CNN.

За неделю до смерти артист попал в автомобильную аварию, после чего находился в критическом состоянии: Мюсли был парализован ниже плеч. По словам дочери актера, он умер в кругу семьи в воскресенье, 7 августа.

«Мы никогда не сможем оплакать этого удивительного человека. Он был бы против любых слез по себе. Пришло время прославлять его наследие. Я люблю тебя, папа. Ты тоже любил меня. У меня тяжелое сердце, но я сильная. Я буду заботиться о маме, твоей любви на протяжении 60 лет. Ты хорошо меня воспитал, она в надежных руках. Спи спокойно», — написала родственница звезды.

Наибольшую известность Мосли принесла роль пилота вертолета Теодора Т.С. Кальвина в сериале «Частный детектив Магнум». Актер снялся в 150 эпизодах проекта.

Помимо этого, артист сыграл главную роль в байопике «Ледбелли», посвященном жизни музыканта Хадди Уильяма Ледбеттера, а также появлялся в таких сериалах, как «Сэнфорд и сын», «Лодка любви», «Коджак» и других.

Ранее голливудская актриса Энн Хеч (Anne Heche) устроила аварию с пожаром в Лос-Анджелесе, штат Калифорния (США) и попала в больницу с сильными ожогами.

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Анастасия Астахова
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