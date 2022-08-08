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Польский генерал предсказал вывод американских войск из Европы

Польский генерал Скшипчак предсказал вывод войск США из Европы из-за ситуации на Тайване
СюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:

Фото: Andreas Gebert / Reuters

США могут вывести войска из Европы и сократить поддержку Украины из-за ситуации на Тайване. Об этом заявил экс-командующий войсками Польши Вальдемар Скшипчак в беседе с изданием Wprost.

По словам Скшипчака, сегодня сложно предугадать, в каком направлении будет развиваться тайваньский кризис, так как «Пекин непредсказуем». «Американцам, возможно, придется вывести войска из Европы и сократить поддержку Украины. Для США Тихоокеанский регион является стратегическим», — предсказал польский генерал.

По его мнению, в случае конфликта США сосредоточат свои основные усилия именно в этом субрегионе. Генерал отметил, что потенциал американских сухопутных войск не позволит им одновременно вести военные действия в двух местах.

Ранее глава МИД КНР, член Госсовета Ван И заявил, что США спланировали визит спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, чтобы создать кризис в регионе и усилить там свое военное присутствие. Он отметил, что США «имеют обыкновение» создавать проблемы, чтобы потом «использовать их для реализации своих стратегических замыслов».

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Варвара Кошечкина
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