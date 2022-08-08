Бывшего ведущего «Би-би-си» осудили за преследование коллег

Ведущему «Би-би-си» Алексу Белфилду грозит тюрьма за психологическое насилие в сети

Бывшего ведущего «Би-би-си» Алекса Белфилда (Alex Belfield) осудили за продолжительное преследование и психологическое насилие в сети, жертвами которого стали его экс-коллеги. Журналисту грозит тюремное заключение, сообщила Northampton Chronicle and Echo.

Сообщается, что Белфилд начал преследовать своих коллег после того, как потерял работу на Radio Leeds в 2011 году. Он заваливал сотрудников «Би-би-си» электронными письмами, твитами и сообщениями, а также упоминал их в видео на своем YouTube-канале. Суд счел, что Белфилд делал все это с целью вызвать у бывших коллег тревогу и беспокойство.

Одна из его жертв, ведущий Джереми Вайн, заявил, что из-за действий Белфилда он потерял сон, опасаясь за свою семью. Он также сообщил, что подсудимый издевался над смертью его отца. «Наблюдать за этим человеком — все равно что плавать в сточных водах. Меня это шокировало и огорчало, и это заставило меня волноваться (…) Это сталкинг абсолютно олимпийского уровня», — сказал он. Вайн даже заплакал во время дачи показаний.

Прокурор уточнил, что Белфилд не преследовал своих жертв физически, а занимался скорее интернет-троллингом. Однако его действия вызвали у его жертв серьезную тревогу и страдания, которые повлияли на их повседневную жизнь из-за «свирепого и безжалостного» насилия, отметило обвинение.

Бывший ведущий признан виновным в преследовании. Ему грозит тюремное заключение. Уточняется, что решение суда по его делу ожидается 16 сентября. До этой даты судья освободил Белфилда под залог.

Ранее сообщалось, что бывшего ведущего «Би-би-си» Джона Кейна признали виновным в сексуальном насилии над подростком, которое произошло несколько десятилетий назад. Суд установил, что он неоднократно трогал мальчика в своем автомобиле и однажды изнасиловал его.