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Майк Тайсон раскритиковал сервис Hulu за кражу его биографии для сериала

Боксер Майк Тайсон раскритиковал сервис Hulu за кражу его биографии для сериала «Майк»

Фото: PPE / face to face / Globallookpress.com

Американский боксер Майк Тайсон раскритиковал стриминговый сервис Hulu за кражу его биографии для сериала. Об этом сообщает Variety.

Спортсмен выразил недовольство из-за того, что платформа выпустила сериал на основе его биографии без разрешения. Он также отметил, что представители Hulu ничего не заплатили ему за использование фактов из его жизни. Пост с соответствующим заявлением он разместил у себя в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Не позволяйте Hulu обмануть вас. Я не одобряю их интерпретацию моей истории. Это не 1822-й год. Это 2022-й год. Они украли мою биографию и не заплатили мне. Для Hulu я просто н****р, которого они могут продать на аукционе», — написал боксер. Он также сравнил сервис с «рабовладельцем».

Премьера мини-сериала «Майк», основанного на биографии Тайсона, состоится 25 августа 2022 года. Над проектом работали режиссер Крэйг Гиллеспи и сценарист Стивен Роджерсом, известные по фильму «Тоня против всех». Главную роль в сериале исполнил американский актер Треванте Роудс.

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Дениза Мацаева
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