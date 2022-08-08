Боксер Майк Тайсон раскритиковал сервис Hulu за кражу его биографии для сериала «Майк»

Американский боксер Майк Тайсон раскритиковал стриминговый сервис Hulu за кражу его биографии для сериала. Об этом сообщает Variety.

Спортсмен выразил недовольство из-за того, что платформа выпустила сериал на основе его биографии без разрешения. Он также отметил, что представители Hulu ничего не заплатили ему за использование фактов из его жизни. Пост с соответствующим заявлением он разместил у себя в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Не позволяйте Hulu обмануть вас. Я не одобряю их интерпретацию моей истории. Это не 1822-й год. Это 2022-й год. Они украли мою биографию и не заплатили мне. Для Hulu я просто н****р, которого они могут продать на аукционе», — написал боксер. Он также сравнил сервис с «рабовладельцем».

Премьера мини-сериала «Майк», основанного на биографии Тайсона, состоится 25 августа 2022 года. Над проектом работали режиссер Крэйг Гиллеспи и сценарист Стивен Роджерсом, известные по фильму «Тоня против всех». Главную роль в сериале исполнил американский актер Треванте Роудс.

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