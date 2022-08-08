Вирусологи оценили вероятность новой волны коронавируса в России

Вирусолог Аграновский заявил, что новая волна COVID-19 может продлиться один-два месяца

В России возможна новая волна коронавируса, рост заболеваемости COVID-19 предстоящей осенью будет связан с возросшей социальной активностью. Об этом, оценивая вероятность подъема заболеваемости, заявил доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский, сообщает РБК.

Аграновский считает, что новая волна коронавируса может продлиться от месяца до двух. Он объяснил рост заболеваемости предстоящей осенью возвращением россиян в университеты, школы и на работу после отпусков.

Вирусолог напомнил, что в России выявили случаи заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса «кентавр». По его словам, подвиды из группы омикрона чрезвычайно заразны, их контагиозность сравнима с корью и ветрянкой. При этом специалист подчеркнул, что новые появившиеся варианты инфекции легче переносятся и реже требуют госпитализации.

Инфекционные больницы не будут переполнены, уверен Аграновский. «Поэтому с определенной долей вероятности можно и дальше прогнозировать, что госпитализация будет требоваться незначительному проценту заболевших. Сейчас это около 8 процентов от зарегистрированных заболевших», — заявил специалист.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский также считает, что рост числа случаев коронавируса в России возможен из-за скученности населения после отпусков и каникул.

«Вполне ожидаемо, что через несколько недель ситуация стабилизируется с заболеваемостью COVID-19 и мы будем видеть даже некоторые цифры снижения с суточной заболеваемостью», — допустил Вознесенский.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте риска заражения COVID-19. В федеральной службе заявили, что для снижения вероятности заражения гражданам из групп риска важно надевать маски в людных местах и общественном транспорте.