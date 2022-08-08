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В WhatsApp появится возможность скрыть номер

В мессенджере WhatsApp появится возможность скрывать номер телефона от участников группы

Фото: Shutterstock

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая настройка конфиденциальности. Подробности новой функции раскрыли специалисты портала WABetaInfo.

По данным ресурса, разработчики тестируют функцию, которая предоставит пользователям возможность скрывать номер телефона от участников сообществ. При вступлении в группу пользователь сможет сам выбрать, кому будет виден его номер телефона. Уточняется, что по умолчанию номер будет скрыт от всех участников сообщества.

Новая настройка располагается прямо в разделе информации о группе. Функция появилась в бета-версии WhatsApp под номером 2.22.17.23 для Android.

В июне WhatsApp увеличил максимальное число участников групповых чатов с 256 до 512. Как сообщалось, юзер может как сразу создать беседу со всеми 512 участниками, так и добавить их позже, зайдя в информацию о чате. Обновление доступно для пользователей мессенджера на платформах Android, iOS и в десктопной версии WhatsApp.

Денис Савосин
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