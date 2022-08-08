Китай закрыл часть Бохайского залива для продолжения военных учений

Китай решил продолжить учения в своей акватории и временно закрыл часть Бохайского залива

После масштабных учений в Тайваньском проливе власти Китая решили продолжить военные маневры в своей акватории. В связи с этим Пекин решил временно закрыть часть Бохайского залива в северо-западной части Желтого моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление КНР по обеспечению безопасности на море.

Согласно заявлению управления по городу Далянь в северо-восточной провинции страны Ляонин, с 0.00 часов 8 августа до 24.00 часов 8 сентября в части Бохайского моря будут выполняться военные задачи. Отмечается, что в связи с этим вход в указанный район запрещен. Запрет введен на месяц.

Кроме того, управление по обеспечению безопасности на море городского округа Ляньюньган провинции Цзянсу заявило, что армия Китая проведет военные учения с боевыми стрельбами в южной части Желтого моря с 6 по 15 августа.

Ранее китайские власти заявили, что будут регулярно проводить учения в Тайваньском проливе. Сообщение КНР прозвучало почти одновременно с заявлением Тайваня о том, что вооруженные силы острова 9 и 11 августа проведут артиллерийские боевые стрельбы в южной уезде Пиндун.