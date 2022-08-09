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Стало известно о заметном снижении стоимости авиабилетов в Турцию

АТОР: цена билета из Москвы в Даламан в августе составляет 19,7 тысячи рублей

Фото: Efe Kurnaz / Unsplash

Эксперты Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредили россиян о заметном снижении цен на авиабилеты в Турцию в августе. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, стало известно, что на стоимости проездных документов отразилось расширение полетной программы компании «Аэрофлот». С 12 августа перевозчик добавляет в свое расписание дополнительные рейсы в Даламан и Бодрум.

Для сравнения, приобрести билет из Москвы в Бодрум с вылетом 11 августа можно за 64,2 тысячи рублей на человека в одну сторону. С 13 августа тариф снижается и составляет уже 23,6 тысячи рублей. 14 августа можно улететь еще дешевле — от 19,7 тысячи рублей.

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Подобная ситуация складывается и с перелетами в Даламан: авиабилет из Москвы на турецкий курорт на 11 августа оценивается в 52,2 тысячи рублей на человека в одну сторону. При этом 19 августа отправиться туда можно уже за 19,7 тысячи рублей.

Что касается стоимости пакетных туров в Даламан, цены начинаются от 110 тысяч рублей. В сумму входят перелет и недельное проживание на двоих. В Бодруме двое туристов могут провести отпуск за 131,2 тысячи рублей. Отдых в Анталье обойдется еще дешевле — от 101 тысячи рублей на двоих на неделю.

Ранее российская блогерша, которая переехала жить в Анталью, раскрыла секрет бесплатного продления пребывания в отеле по услуге «дневного посещения». Она рассказала, что провела день в одном из пятизвездочных отелей в Турции, которые предлагают услугу «дневное посещение» — она позволяет гостям пользоваться всей инфраструктурой гостиницы целый день строго с 08:00 до 18:00.

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Валентина Процкова
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