Столкнувшаяся с проблемами азиатская страна захотела помощи России

Посол Бангладеш заявил, что страна хочет договориться с Россией о поставках нефти

Бангладеш хочет договориться с Россией о поставках нефти, заявил посол азиатской страны Камрул Ахсан в интервью РИА Новости.

По его словам, государство пытается обратить на себя внимание Москвы, которая помогает ему строить АЭС на 14 миллиардов долларов. «"Газпром" имеет контракт на разведку газовых месторождений в Бангладеш. Мы пытаемся договориться об импорте российской нефти. Хотя я знаю, что это попадает под санкции США. Но мы открыты для переговоров с Россией», — сказал дипломат.

Бангладеш сейчас сталкивается с проблемами: с протестами против повышения цен на топливо вышли студенты, недовольные подорожанием проезда в общественном транспорте. Митинги в Дакке оборачиваются столкновениями с сотрудниками полиции, сообщалось о пострадавших с обеих сторон.

По данным Bloomberg, за помощью власти в августе обратились также к Международному валютному фонду (МВФ) и Всемирному банку — с просьбой о предоставлении кредитов на сумму в миллиард долларов от каждого. Деньги стране нужны в условиях подорожания энергоносителей на мировом рынке и экономических шоков, последовавших за началом российской военной спецоперации на Украине.