Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Столкнувшаяся с проблемами азиатская страна захотела помощи России

Посол Бангладеш заявил, что страна хочет договориться с Россией о поставках нефти

Фото: Mohammad Ponir Hossain / AP

Бангладеш хочет договориться с Россией о поставках нефти, заявил посол азиатской страны Камрул Ахсан в интервью РИА Новости.

По его словам, государство пытается обратить на себя внимание Москвы, которая помогает ему строить АЭС на 14 миллиардов долларов. «"Газпром" имеет контракт на разведку газовых месторождений в Бангладеш. Мы пытаемся договориться об импорте российской нефти. Хотя я знаю, что это попадает под санкции США. Но мы открыты для переговоров с Россией», — сказал дипломат.

Бангладеш сейчас сталкивается с проблемами: с протестами против повышения цен на топливо вышли студенты, недовольные подорожанием проезда в общественном транспорте. Митинги в Дакке оборачиваются столкновениями с сотрудниками полиции, сообщалось о пострадавших с обеих сторон.

По данным Bloomberg, за помощью власти в августе обратились также к Международному валютному фонду (МВФ) и Всемирному банку — с просьбой о предоставлении кредитов на сумму в миллиард долларов от каждого. Деньги стране нужны в условиях подорожания энергоносителей на мировом рынке и экономических шоков, последовавших за началом российской военной спецоперации на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского назвали условие его встречи с Путиным на G20
Перечислены подходящие для любого возраста вещи
Кремль рассказал о реакции Путина на появление символов спецоперации
Диетолог предупредила о риске развития опасного заболевания из-за семечек
Кремль ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского
Глобальное потепление усугубит опасные инфекции
В Кремле отреагировали на рост рейтинга Путина в Германии и Австрии
В России придумали способ найти триллионы рублей на промышленность
В России назвали самый подорожавший с начала года товар
Звезда «Дивергента» купила дом из модных журналов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.