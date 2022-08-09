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Устроившему стрельбу в пермском вузе продлили арест до осени

Суд продлил до 27 октября арест устроившему массовое убийство в Пермском вузе Бекмансурову

Фото: Максим Кимерлинг / РИА Новости

Пермский краевой суд продлил на три месяца срок ареста студенту Тимуру Бекмансурову, обвиняемому в массовом убийстве во время стрельбы в Пермском университете. Об этом сообщает РИА Новости.

Срок содержания под стражей установлен до 27 октября. Также судья удовлетворил ходатайство адвоката Бекмансурова и предоставил ему 15 дней на ознакомление с материалами дела, которое насчитывает 105 томов. На слушаниях прокурор сообщил, что обвиняемый является инвалидом второй группы, после того, как ему ампутировали часть ноги.

5 сентября суд намерен приступить к рассмотрению дела по существу.

Бекмансуров обвиняется в массовом убийстве и покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника полиции и умышленном повреждении имущества вуза. По данным следствия, 20 сентября 2021 года он, вооружившись гладкоствольным оружием, пришел на территорию вуза и открыл стрельбу. В результате в учебном заведении началась паника. Студенты пытались спастись от стрелка, выпрыгивая из окон учебных корпусов. Тогда погибли шесть человек, более 20 были ранены, еще 37 потерпевших получили различные телесные повреждения.

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Любовь Ширижик
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