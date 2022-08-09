Информация о чрезвычайном положении в Крыму оказалась недостоверной

Информация о введении чрезвычайного положения в Крыму оказалась недостоверной

Информация о введении чрезвычайного положения в Крыму оказалась недостоверной.

Украинские Telegram-каналы во вторник, 9 августа, распространили сообщения о том, что президент России объявил чрезвычайное положение в Крыму. В качестве подтверждения авторы опубликовали электронную версию документа под номером 536 — без подписи и соответствующей печати.

На официальном портале правовой информации, публикующем все указы главы государства и правительства, соответствующего документа нет. Последним указом президента под номером 535 назначен чрезвычайный и полномочный посол России в Бахрейне.

Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг сообщения о введении на территории полуострова чрезвычайного положения и назвал их фейком. «Прошу не распространять украинские фейки. Доверяем только официальной информации. Никакое чрезвычайное положение никто не вводил», — сообщил он.

Информация о чрезвычайном положении в Крыму не получила распространения в СМИ. Федеральные издания и агентства опубликовали опровержение этих сообщений.