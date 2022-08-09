Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Джонсон сравнил работу в МИД с презервативом

Экс-премьер Британии Борис Джонсон сравнивал работу в МИД с заключением в презервативе
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Johanna Geron / Reuters

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнивал свою прошлую работу на посту главы Министерства иностранных дел (МИД) королевства с презервативом. Об этом пишет британское издание Independent.

Как вспоминает экс-лидер шотландских консерваторов Рут Дэвидсон, Джонсон жаловался на свою работу. На посту главы МИД, получая 145 тысяч фунтов зарплаты, он сравнивал себя с «заключенным в стальном презервативе».

«Я думаю, он имел в виду то внимание, которое ему уделяли государственные служащие, чтобы убедиться, что он ничего не сказал», — объяснила такое сравнение Дэвидсон.

Джонсон служил на посту главы Форин-офис с 2016-го по 2018 год. В то время премьер-министром королевства была Тереза Мэй. Джонсон был известен своими скандальными высказываниями по поводу своих международных коллег. Так, он позволял себе язвительные выпады в сторону России и президента страны Владимира Путина, сравнивая его с эльфом Добби из саги о Гарри Поттере и называя политический режим в России «бандитской клептократией».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского признались в фейковом контрнаступлении на Херсон
Польша назвала причину отмены визита Бориса Джонсона
В Госдуме отреагировали на предложение прекратить выдачу въездных виз россиянам
В российском регионе нашли мертвым пропавшего пятилетнего мальчика-инвалида
Россия направила ноту протеста Германии из-за осквернения мемориала в Вернойхене
Подразделение Toyota призналось во лжи
Минобороны России заявило об утрате боеспособности батальона 14-й бригады ВСУ
В Польше пригрозили сместить Урсулу фон дер Ляйен
Психотерапевт назвала способ успокоить агрессивного ребенка без наказаний
Врач назвал главную причину облысения мужчин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.