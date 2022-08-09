Джонсон сравнил работу в МИД с презервативом

Экс-премьер Британии Борис Джонсон сравнивал работу в МИД с заключением в презервативе

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнивал свою прошлую работу на посту главы Министерства иностранных дел (МИД) королевства с презервативом. Об этом пишет британское издание Independent.

Как вспоминает экс-лидер шотландских консерваторов Рут Дэвидсон, Джонсон жаловался на свою работу. На посту главы МИД, получая 145 тысяч фунтов зарплаты, он сравнивал себя с «заключенным в стальном презервативе».

«Я думаю, он имел в виду то внимание, которое ему уделяли государственные служащие, чтобы убедиться, что он ничего не сказал», — объяснила такое сравнение Дэвидсон.

Джонсон служил на посту главы Форин-офис с 2016-го по 2018 год. В то время премьер-министром королевства была Тереза Мэй. Джонсон был известен своими скандальными высказываниями по поводу своих международных коллег. Так, он позволял себе язвительные выпады в сторону России и президента страны Владимира Путина, сравнивая его с эльфом Добби из саги о Гарри Поттере и называя политический режим в России «бандитской клептократией».