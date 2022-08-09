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Американский офицер нашел сходство между украинским и Карибским кризисами

Полковник в отставке Блэк нашел опасное сходство между украинским и Карибским кризисами

Фото: Reuters

Экс-сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк нашел сходство между украинским и Карибским кризисами. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Как считает американский офицер, руководство США с 2014 года совершало последовательные шаги, которые обостряли ситуацию на Украине. Так, Вашингтон активно вооружал Киев и покровительствовал намерениям НАТО разместить на территории Украины ракеты, способные нести ядерные боеголовки.

«Североатлантический альянс рано или поздно разместил бы свою инфраструктуру на Украине, включая ядерное оружие, которое оказалось бы буквально на российской границе», — указал он.

По мнению бывшего политика, такая ситуация похожа на Карибский кризис, который появился между СССР и США в 1962 году. При этом, по словам Блэка, сейчас Вашингтон не намерен предлагать разумного решения конфликта, а Москва просто вынуждена предпринимать шаги по защите своих интересов, чтобы ее существование не оказалось под угрозой.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Марина Совина
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