Украине предрекли ответ от стран ЕС из-за остановки прокачки российской нефти

Депутат Чепа предрек ответную реакцию стран Европы на остановку Украиной прокачки нефти

Остановка прокачки российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию со стороны украинской государственной компании «Укртранснафта» негативно скажется на экономике этих стран, считает первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил, что страны ЕС могут ответить на это решение Украины.

Ранее стало известно, что «Укртранснафта» утром 4 августа остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», по которой сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. «Транснефть» заявила, что транзит остановлен, так как российская сторона не может провести платеж за него в условиях санкций ЕС.

В то время, как вся Европа испытывает энергетический кризис, такие действия, направленные против ряда стран, естественно, вызовут ответную реакцию, поделился Чепа.

«Я удивляюсь, потому что такими шагами Украина на будущее ставит перед собой довольно-таки трудные задачи, решение которых потребуется зимой. При том, что сегодня запасы газа на Украине составляют где-то порядка 25 процентов, и Украина не выживет без реверса газа со стороны, в том числе и этих стран, я не понимаю такие шаги Киева, чем это обусловлено и что они хотели этим добиться», — высказался депутат.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал сообщение о том, что в Брянской области произошла попытка подрыва нефтепровода «Дружба». Были повреждены противоподкопная труба и подстанция, также был обесточен энергоблок управления задвижкой.