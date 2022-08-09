Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Биометрию россиян захотели собирать принудительно

Минцифры предложило собирать биометрические данные россиян без их согласия

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

Минцифры захотело принудительно собирать биометрические данные россиян для Единой биометрической системы (ЕБС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки к проекту приказа ведомства, отправленные в Аналитический центр при правительстве.

В документе говорится, что согласия субъекта данных на их сбор и актуализацию в ЕБС не требуется. В пояснительной записке авторы поправок указывают, что такой порядок уже закреплен в поправках к закону об информации, принятых 6 июля.

Помимо этого, поправки упрощают передачу биометрических данных из других информационных систем в ЕБС. Для этого теперь будет необходимо, чтобы слепок содержал либо изображение лица, либо образец голоса (прежде требовалось и то, и другое). При этом использовать данные сможет только организация, разместившая их в ЕБС.

ЕБС была запущена в 2019 году. С ее помощью планировалось упростить и сделать более надежным процесс идентификации банковских клиентов. При этом к началу 2022 года в системе было собрано лишь 236,4 тысячи образцов биометрических данных россиян вместо запланированных 70 миллионов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на слова Зеленского о призыве всех россиян к ответственности
На российской трассе произошло массовое смертельное ДТП
Российского водителя задержали за наезд на остановившего его инспектора ГИБДД
Избиение охраной клиентов клуба попало на видео в Подмосковье
Пит Дэвидсон посещал психотерапевта из-за преследований Канье Уэста
В Запорожье оценили планы Киева по контрнаступлению одной фразой
Россиян предупредили о мошенничестве в Telegram
IKEA назвала дату завершения распродажи
В зоне проведения СВО заметили Т-90М с дополнительной защитой
Российские маркетплейсы создали единую систему борьбы с контрафактом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.