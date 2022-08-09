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Сообщение об общей эвакуации из Сакского района Крыма оказалось недостоверным

Информация об общей эвакуации из Сакского района Крыма не подтвердилась

Фото: РИА Новости

Сообщение о том, что в Сакском районе Крыма была объявлена общая эвакуация после взрывов на аэродроме близ поселка Новофедоровка, оказалось недостоверным.

9 августа Telegram-канал «УНИАН» сообщил, что власти Сакского района Крыма объявили эвакуацию граждан после того, как на аэродроме близ населенного пункта Новофедоровка произошла серия взрывов. При этом в сообщении не указывался какой-либо источник данной информации, что может говорить о ее недостоверности.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале опроверг информацию об общей эвакуации граждан в районе. По его словам, было принято решение о вывозе только тех людей, чьи дома находятся в непосредственной близости от воинской части.

Политик также добавил, что власти республики возьмут на себя все вопросы по размещению и организации питания эвакуированных.

Информация об эвакуации в Сакском районе получила широкий охват в СМИ. В частности, о ней сообщил ТАСС, «Общественная служба новостей», LIFE, «Бизнес Online», «Коммерсантъ» и ряд других федеральных и местных СМИ. При этом позже на сайтах агентств и изданий появилась уточняющая информацию о количестве эвакуированных, а также заявление Аксенова.

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Варвара Кошечкина
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