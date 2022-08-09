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Врач раскрыл методику быстрого похудения без диет и спортзала

Врач Майл Мосли: выполнение любого упражнения несколько раз в день ускорит похудение

Фото: Ryan Tauss / Unsplash

Британский врач-диетолог и телеведущий Майл Мосли раскрыл простую методику тренировок, которая ускорит процесс похудения без диет и оздоровит организм в целом. Его рекомендации публикует Mirror.

Эксперт посоветовал выполнять любые упражнения по пять-десять минут несколько раз в течение всего дня. По его словам, они легко впишутся в любой график и заменят полноценное занятие в спортзале. Мосли утверждает, что действия могут быть абсолютно разными, например, несколько раз подняться и спуститься по лестнице. Данная технология работает по принципу перекусов — небольших приемов пищи каждые несколько часов.

«Удивительно, но этот способ дает более быстрый результат для физической формы и здоровья, чем полноценная 30-минутная тренировка», — подчеркивает он.

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Со специалистом соглашается и ее коллега, профессор Мэри Мерфи. «Упражнения на протяжении дня ускоряют метаболизм и способствуют сжиганию большего количества калорий. Кроме того, они балансируют уровень глюкозы в крови и артериальное давление. 30-минутная тренировка имеет аналогичный эффект, однако распределение активности в течение дня запускает обмен веществ несколько раз, а не один», — объясняет она.

В июле фитнес-тренер и модель Лорен Вуд перечислила способы, которые позволят сохранять стройность без строгих диет. Метод блогерши подразумевает употребление большого количества пищи, в частности, белковой и углеводосодержащей. Вуд также посоветовала не пренебрегать любой физической активностью, будь то тренировка в спортзале или прогулка.

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Полина Гераскина
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