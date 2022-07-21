Фитнес-модель перечислила способы сохранять стройность без диет

Фитнес-модель Вуд: большое количество белковой пищи позволит сохранить стройность без диет

Фитнес-тренер и модель Лорен Вуд перечислила способы, которые позволят сохранять стройность без строгих диет. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Метод блогерши подразумевает употребление большого количества пищи, в частности, белковой и углеводосодержащей. Вуд также посоветовала не пренебрегать любой физической активностью, будь то тренировка в спортзале или прогулка. «Я стараюсь прислушиваться к своему организму, поэтому тренируюсь не более четырех раз в неделю. Почувствовав усталость, я меняю график занятий», — рассказывает спортсменка.

Инфлюэнсер утверждает, что главное в процессе похудения и поддержания формы — правильное мышление. «Нужно понять, что спорт — форма проявления любви к себе, а не рутинная работа (…) Все это можно рассматривать через призму борьбы с самим собой, а можно воспринимать как захватывающее путешествие и чувствовать себя прекрасно», — отмечает она.

По словам Вуд, придерживаясь ее правил, можно заметить положительные результаты уже через восемь недель.

В июне нутрициолог Елена Свиридова перечислила способы, которые помогут похудеть за неделю. По словам специалистки, быстрое похудение вредно для организма, однако улучшить тонус тела возможно благодаря «чистому» питанию, физической активности и правильному уходу. В первую очередь, следует исключить вредные перекусы и выработать график трех полноценных приемов пищи за день.