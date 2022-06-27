Российский нутрициолог перечислила способы похудеть за неделю

Нутрициолог Свиридова посоветовала исключить перекусы шоколадом для быстрого похудения

Российский нутрициолог Елена Свиридова перечислила способы, которые помогут похудеть за неделю. Своим рекомендациями она поделилась в беседе с «Лентой.ру» в понедельник, 27 июня.

По словам специалистки, быстрое похудение вредно для организма. «Вы можете сбросить несколько лишних килограммов за короткий срок и обрести более серьезные проблемы со здоровьем», — поясняет она. Однако быстро улучшить тонус тела возможно благодаря «чистому» питанию, физической активности и правильному уходу, утверждает эксперт.

В первую очередь Свиридова советует исключить из рациона все вредные перекусы шоколадом или чипсами, заменив их фруктами или злаковыми батончиками. Вдобавок она рекомендует выработать график трех полноценных приемов пищи за день. Кроме того, следует придерживаться так называемого «правила тарелки», согласно которому 50 процентов блюда должны составлять овощи, 25 — белки и 25 — углеводы.

Среди прочего нутрициолог предлагает отказаться от лифта в пользу лестницы, делать утреннюю зарядку и выделять время для пеших прогулок или катанию на велосипеде. Эксперт подчеркивает, что указанные активности помогут мышцам быть в тонусе, а также поспособствуют хорошему самочувствию и выработке эндорфинов.

В заключение специалистка напомнила о важности уходовых процедур. В частности, необходимо делать скрабирование тела три раза в неделю и увлажнять кожу лосьоном после каждого принятия душа.

Ранее в июне диетолог Маргарита Королева назвала эффективный способ похудеть к летнему отпуску. Она посоветовала скорректировать питание и есть здоровую пищу. «Наша цель — уменьшить объем желудка благодаря дробному питанию. Это три основных приема пищи и два-три полезных перекуса», — объясняет эксперт.