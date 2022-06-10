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Назван эффективный способ похудеть к отпуску

Диетолог Маргарита Королева посоветовала скорректировать питание, чтобы похудеть

Фото: Huha Inc. / Unsplash

Диетолог Маргарита Королева назвала эффективный способ похудеть к летнему отпуску. Слова специалистки приводит «Москва 24».

Маргарита Королева посоветовала скорректировать питание и есть здоровую пищу. «Наша цель — уменьшить объем желудка благодаря дробному питанию. Это три основных приема пищи и два-три полезных перекуса», — объясняет она.

Диетолог рекомендует есть на завтрак зерновые каши с добавлением ягод, кусочков фруктов, орехов и семечек. В рационе должны быть и овощи, и фрукты, отмечает она. По словам специалистки, пищевые волокна стимулируют работу кишечника, поддерживают его моторику и обеспечивают профилактику проблем с микробиомом. Она советует сочетать овощи с источником полноценного белка, например, птицей или рыбой.

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Порции, по словам Королевой, должны быть небольшими. «250 миллилитров — для женщин и 300–330 миллилитров — для мужчин — это объем емкости, куда мы такую пищу положим», — отметила диетолог. Она напомнила, что в день нужно выпивать не менее двух с половиной литров негазированной воды, чтобы вывести из организма все те метаболиты, которые являются следствием сжигания жира.

Хорошим вариантами перекуса Королева считает горсть нежареных орехов и два-три чернослива, порезанное на дольки яблоко, сэндвич с зеленью и кусочком сыра или сэндвич с авокадо и соком лимона, а также кисломолочный йогурт или кефир.

Диетолог предупредила, что лучше не есть после семи часов вечера, так как вечером замедляется обмен веществ. Чтобы добиться еще большего результата, диетолог рекомендует не только правильно питаться, но и заниматься спортом.

Ранее американские диетологи Дана Эллис Ханнес, Алисса Бернисон, Даниэль МакЭвой и Бланка Гарсия назвали простые способы, которые помогут сбросить вес без ограничений и изнурительных тренировок. Для похудения необходимо изменить свои пищевые привычки, считают они.

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Рузанна Акмалтдинова
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