Названы простые способы сбросить вес без диет

Диетолог Даниэль МакЭвой назвала средиземноморскую диету лучшим вариантом для похудения

Американские диетологи Дана Эллис Ханнес, Алисса Бернисон, Даниэль МакЭвой и Бланка Гарсия назвали простые способы, которые помогут сбросить вес без ограничений и изнурительных тренировок. Их слова приводит Eat This, Not That!

Для похудения необходимо изменить свои пищевые привычки, считают диетологи. Это не значит, что нужно отказываться от еды. Наоборот, по словам Гарсии, есть следует регулярно и стараться не пропускать завтраки. При этом важно, чтобы завтрак был правильным. Ханнес советует во время первого приема пищи есть цельнозерновые продукты и пить черный кофе или чай без подсластителей и калорийных сливок.

МакЭвой рекомендует желающим сбросить вес придерживаться средиземноморской диеты, добавив в рацион больше жирной рыбы и зелени. «Средиземноморскую диету часто называют лучшим вариантом для похудения, потому что на нее легко перейти и нетрудно следовать ей долгое время», — объясняет она.

По мнению МакЭвой, стоит попробовать еще и интервальное голодание. Приверженцы этого метода похудения чередуют дни с обычным питанием и постные дни, во время которых нужно воздерживаться от еды или есть в несколько раз меньше обычного. МакЭвой связывает эффективность интервального голодания с тем, что оно вынуждает организм сжигать жир вместо углеводов и способствует сокращению потребления калорий.

Бернисон напоминает, что важно придерживаться осознанного питания. По ее словам, это помогает распознать, когда приходит чувство насыщения. Она утверждает, что желудку требуется почти 20 минут, чтобы послать в мозг сообщение о сытости, поэтому медленный прием пищи помогает избежать переедания.

