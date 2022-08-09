Андрей Воробьев анонсировал открытие в Подмосковье первого модульного ФАПа

Андрей Воробьев осмотрел сборку конструкций первого в Подмосковье модульного ФАПа

В ходе рабочей поездки в городской округ Егорьевск губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идет сборка конструкций первого в Подмосковье модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа). Его откроют в деревне Рахманово в октябре, сообщает пресс-служба губернатора Московской области.

«Чтобы строить быстро, нужно строить с умом. Один из наших подрядчиков разработал технологию модульного строительства, которая очень подходит для ФАПов, позволяет экономить 3-4 месяца и 10-15 процентов стоимости объекта. По плану мы должны были сдать фельдшерско-акушерский пункт в декабре, но уже видно, что он будет готов раньше — в октябре, — сказал Андрей Воробьев. — В Подмосковье мы готовы масштабировать использование модулей. В этом году построим 8 таких объектов».

В новом ФАПе местный фельдшер Елена Бычкова будет обслуживать порядка 450 жителей деревень Рахманово, Парыкино, Владычино и Сидоровка, а также дачников. Ранее врач работала в медпункте, который сгорел в 2011 году, а затем принимала пациентов в здании библиотеки. Сейчас население обращается за медпомощью в Юрцовскую амбулаторию, преодолевая расстояние около 20 километров.

Фельдшерско-акушерский пункт рассчитан на 36 посещений в смену. Там будут кабинет фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная комнаты, прививочный кабинет для взрослых и детей, 2-х местная палата для пациентов. ФАП оснастят современным оборудованием — ЭКГ, гинекологическое кресло, дефибриллятор, пневмотонометр для измерения внутриглазного давления и АРМ.

Всего в 2022 году с использованием модульных строительных технологий сдадут 8 объектов здравоохранения — 2 ФАПа в Чехове и Егорьевске, 3 подстанции скорой помощи в Кашире, Солнечногорске и Видном, а также 3 блока диспансеризации на 60 посещений в смену в Домодедове, Видном и Одинцове.

В ходе поездки Андрей Воробьёв также проверил как в Егорьевске реализован проект благоустройства, победивший во Всероссийском конкурсе. В 2021-м завершились масштабные работы, благодаря чему не только набережная реки Гуслицы, но также площадь Александра Невского и улица Советская приобрели новый облик.

«Мы постарались, чтобы современный комфорт гармонировал с наследием. Набережная — гордость любого города на реке, центр притяжения. Здесь обустроены все необходимые элементы для активного отдыха, спорта, прогулок с детьми, — сказал Андрей Воробьев. — Мы знаем, что жителям Егорьевска очень дорога река Гуслица. Поэтому включили ее в программу по расчистке рек — в этом году приведем в порядок 7 километров русла и береговой линии».

К реке Гуслица сделали комфортный доступ, обустроили более 180 м прогулочной зоны вдоль набережной. Уложили деревянный настил с шезлонгами, установили лавки, урны, столики для пикника. А изюминкой стала разноуровневая скамья-осьминог. Также тут теперь новое освещение, видеонаблюдение, тротуар для пешеходов и дорожка для велосипедистов.

Рядом с набережной появился памп-трек. Это место сразу же стало точкой притяжения молодежи и любителей экстремального спорта.

На площади уложили плитку, установили скамьи, урны, уличные шкафы для буккроссинга, видеонаблюдение и освещение. Высажены деревья и кустарники, разбит газон.

У памятника Александру Невскому сделали подиум, а перед собором воздвигли монумент Никифору Михайловичу Бардыгину — бывшему градоначальнику, который внес большой вклад в развитие Егорьевска.

На улице Советской обустроили тротуары, велопарковки, установили урны, видеокамеры, модернизировали освещение.

