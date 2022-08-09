Спасенный на Южном Урале амурский тигр переедет на Дальний Восток

Амурский тигр Гектор, спасенный ветеринаром Даллакяном, переедет на Дальний Восток

Амурский тигр Гектор, спасенный зоозащитником на Южном Урале, переедет на Дальний Восток. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости Челябинск».

По информации издания, животное спас ветеринарный врач Карен Даллакян, когда в 2019 году его попытались украсть из передвижного зоопарка. Тогда вор схватил детеныша за задние лапки и попытался протащить через щель в полу, однако мать защитила его, набросившись на обидчика, но все же тигренок оказался серьезно ранен.

После этого Гектора отправили на лечение в челябинский приют «Спаси меня», где Даллакян провел ему курсы лечебных блокад и массажей. Помимо этого, животному организовали сеансы плавания, после которых он смог бегать и играть как здоровый детеныш.

Теперь Гектор будет обитать в специальном реабилитационном центре «Утес» под Хабаровском, который специализируется на реабилитации диких животных. Отмечается, что в нем тигры живут на своей отгороженной территории и общаются друг с другом.

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