Сотрудница МВД расклеила по городу откровенные снимки соперницы

В Новосибирске сотрудница полиции расклеила по городу откровенные снимки соперницы

В Новосибирске сотрудница полиции скачала из телефона бывшего молодого человека откровенные снимки соперницы и расклеила их по городу. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает Telegram-канал издания Baza.

Сначала она шантажировала девушку и угрожала ей публикацией фотографий, однако та никак не отреагировала. Тогда сотрудница МВД, разозлившись на то, что ее возлюбленный вернулся к бывшей, позвала на помощь подругу и сестру и вместе с ними расклеила нюдсы по району.

Утром 4 июля соперница вышла на работу и заметила на машине парня и на соседних подъездах свои интимные фото. Девушка сразу поняла, что их разместила угрожавшая ей правоохранительница.

Известно, что во время расклеивания снимков она и ее помощницы попали в объективы камер видеонаблюдения.