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Россиянку порезали ножом и попытались зарубить топором из-за пропавших книг

Под Липецком россиянку порезали ножом и 15 раз ударили топором из-за пропавших книг

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В Липецкой области 50-летнего россиянина и его 43-летнюю сообщницу осудят за попытку убить знакомую. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает издание GOROD48 со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным ведомства, ночью 1 марта этого года в одном из домов на Интернациональной улице в поселке Добринка мужчина и женщина поссорились из-за пропавших книг, принадлежавших брату потерпевшей. Затем фигурант решил убить собеседницу и начал ее душить. В этот момент к нему подошла его сообщница, взяла нож и четыре раза ударила жертву по лицу и шее.

Женщина пыталась сопротивляться, но упала. Тогда мужчина перестал ее душить, схватил топор и более 15 раз ударил им россиянку по голове и телу. Решив, что жертва скончалась, подельники легли спать.

Однако раненая женщина выжила, ее госпитализировали. Врачи диагностировали у нее рубленое ранение головы, рану шеи с повреждением глотки, раны на щеках и подбородке, перелом теменной кости, кровоподтеки на шее, плечах и груди, рубленые ранения грудной клетки, переломы грудных позвонков и лопатки. После заживления ран на лице и теле потерпевшей остались многочисленные рубцы.

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Елизавета Новикова
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