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Рыбак выловил 180-килограммового двухметрового палтуса

The Sun: рыбак из Великобритании поймал в Норвегии двухметрового палтуса

Кадр: Sportquest Holidays / YouTube

Рыбак из британского города Норидж, регион Восточная Англия, выловил в Норвегии огромного палтуса. Об этом сообщает The Sun.

45-летний британец Пол Стивенс поймал 180-килограммового двухметрового палтуса. Это самая большая рыба этого вида, которую когда-либо вылавливал житель Великобритании. Ее возраст может составлять до 90 лет.

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Британец подчеркнул, что попавшаяся на крючок рыба тащила за собой лодку около полутора километров. «У меня еще три дня после этого болели плечи», — сказал он.

После поимки мужчина отпустил палтуса, чтобы тот смог размножаться дальше. «Это был очень эмоциональный момент. Я много лет пытался поймать такую рыбу», — подчеркнул он.

Атлантический палтус — одна из крупнейших костных рыб в мире. Некоторые особи достигают 4,5 метра в длину и могут весить до 315 килограммов.

Ранее сообщалось, что 11-летняя Мэдди Фриз из американского города Сент-Майкл, штат Миннесота, поймала гигантского карпа. Она начала гоняться за карпом в воде, потом нырнула и схватила его за хвост.

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Алиса Дмитриева
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