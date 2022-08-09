Рыбак выловил 180-килограммового двухметрового палтуса

The Sun: рыбак из Великобритании поймал в Норвегии двухметрового палтуса

Рыбак из британского города Норидж, регион Восточная Англия, выловил в Норвегии огромного палтуса. Об этом сообщает The Sun.

45-летний британец Пол Стивенс поймал 180-килограммового двухметрового палтуса. Это самая большая рыба этого вида, которую когда-либо вылавливал житель Великобритании. Ее возраст может составлять до 90 лет.

Британец подчеркнул, что попавшаяся на крючок рыба тащила за собой лодку около полутора километров. «У меня еще три дня после этого болели плечи», — сказал он.

После поимки мужчина отпустил палтуса, чтобы тот смог размножаться дальше. «Это был очень эмоциональный момент. Я много лет пытался поймать такую рыбу», — подчеркнул он.

Атлантический палтус — одна из крупнейших костных рыб в мире. Некоторые особи достигают 4,5 метра в длину и могут весить до 315 килограммов.

Ранее сообщалось, что 11-летняя Мэдди Фриз из американского города Сент-Майкл, штат Миннесота, поймала гигантского карпа. Она начала гоняться за карпом в воде, потом нырнула и схватила его за хвост.