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Девочка поймала гигантского карпа голыми руками

Newsweek: 11-летняя Мэдди Фриз из Миннесоты поймала 20-килограммового карпа голыми руками

Фото: Adam Rhodes / Unsplash

11-летняя Мэдди Фриз из американского города Сент-Майкл, штат Миннесота, поймала гигантского карпа. Об этом сообщает Newsweek.

Девочка заметила на отмели крупную рыбу, когда вместе с семьей отдыхала на озере Миннетонка в Миннесоте. «Она начала гоняться за карпом в воде, потом нырнула и схватила его за хвост», — рассказала мать американки Дайана Фриз. Рыбе удалось вырваться, но Мэдди опять нырнула, обхватила ее и вытащила из воды.

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Карп, которого девочке удалось поймать голыми руками, весил около 20 килограммов, то есть всего вдвое меньше, чем ее собственный вес. Она сделала несколько фотографий с уловом, а потом отпустила рыбу в озеро.

Мэдди увлекается рыбалкой и регулярно участвует в детских рыболовных турнирах.

Ранее сообщалось, что житель английского города Лискерд, графство Корнуолл, выловил огромного лосося голыми руками и отпустил его. Он сумел поймать рыбу, когда после проливного дождя ближайшая река вышла из берегов.

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Алиса Дмитриева
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