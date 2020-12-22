Электрик поймал огромного лосося голыми руками

Житель английского города Лискерд, графство Корнуолл, выловил огромного лосося голыми руками и отпустил его. Об этом сообщает газета The Sun.

Электрик Крис Берд (Chris Bird) узнал, что после проливного дождя река, протекающая возле его работы, вышла из берегов. Он направился к парковке и заметил плескавшегося в водоеме лосося, который весил 2,7 килограмма. Мужчина зашел по колено в воду и голыми руками поймал рыбу.

Берд сделал памятную фотографию с уловом и отпустил добычу в реку. «Обычно я рыбачу в море, и там встречается много лосося. Но сейчас начался сезон размножения, и лосось плывет вверх по течению, — объяснил он. — Большую часть своей жизни он проводит в Атлантике».

Ранее сообщалось, что охотница и рыболов из американского штата Алабама поймала в озере сома голыми руками. Девушка вытащила улов на сушу, одну руку засунув по локоть в пасть сома, а другой удерживая тушу.