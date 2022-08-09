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Кадыров объявил о взятии под контроль территории завода Knauf в Соледаре

Глава Чечни Кадыров объявил о взятии под контроль территории завода Knauf в Соледаре в ДНР
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале объявил о взятии союзными войсками под контроль территории завода Knauf в городе Соледаре Донецкой народной республики (ДНР).

«Наши бойцы планомерно, путем грамотного и неспешного ведения боя продвигаются на оккупированную территорию, тем самым, вынуждая противника покинуть свои укрепленные позиции», — написал глава республики.

Он отметил, что об обстановке в Донбассе ему доложил исполняющий обязанности командира спецназа «Ахмат» Ахмед Сайдарханов. «Освобождение Донецкой народной республики не заставит себя долго ждать», — подчеркнул Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил об отправке из Грозного в зону проведения специальной военной операции в Донбассе очередной группы российских добровольцев. По словам Кадырова, добровольцам предстоит охота «на бандеровцев, нациков и шайтанов». Глава Чечни пожелал им удачи в этом деле.

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Марина Совина
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