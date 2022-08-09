Крупнейший крематорий Германии начал круглосуточную работу из-за экономии газа

Крематорий земли Северный Рейн-Вестфалия начал круглосуточную работу ради экономии газа

Крупнейший крематорий Германии Rhein-Taunus в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия начал работать круглосуточно в целях экономии газа, пишет Bild.

Отмечается, что ежедневно в учреждении проводят до 35 тысяч кремаций. Раньше печи на предприятии разогревали с помощью газа, однако из-за повышения цен на энергоносители было приято решение отказаться от данного метода. Так, с начала августа кремации проводятся круглосуточно, чтобы в печах поддерживалась постоянная температура в 800 градусов благодаря непрерывному процессу горения.

По словам управляющего Карла-Хайнца Кенсгена, сотрудники крематория отнеслись к решению руководства с пониманием и перешли на новый график. «Нам было важно уже сейчас обеспечить возможность работы без использования газа», — рассказал он изданию.

О том, что нехватка газа может осложнить работу немецких крематориев, ранее заявил глава немецкого консорциума по вопросам кремации Свен-Йорк Соболевски. Отмечалось, что постепенно крематории могут перейти на электричество, но для таких работ необходимо время.