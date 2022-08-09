Судимая россиянка избила 89-летнюю пенсионерку кружкой и попала под следствие

Под Волгоградом задержали судимую пенсионерку, избившую кружкой 89-летнюю женщину

В Волгоградской области правоохранители задержали ранее судимую 67-летнюю местную жительницу за нападение на 89-летнюю пенсионерку. Об этом во вторник, 9 августа, «Ленте.ру» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 5 августа фигурантка, зная, что в одном из домов Новоаннинского района живет одинокая пожилая женщина, решила украсть у нее деньги. Россиянка надела медицинские перчатки, взяла с собой овощи и представилась соседкой, которая хочет угостить знакомую кабачками. Затем напала на потерпевшую и избила ее металлической кружкой по голове, требуя отдать ей деньги. Жертва отдала кошелек с тремя тысячами рублей, тогда фигуранта отобрала у нее еще и телефон.

Пенсионерка обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 («Разбой») УК РФ.

Подозреваемая признала свою вину и рассказала, что украла телефон, чтобы у потерпевшей не было возможности позвонить правоохранителям. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.