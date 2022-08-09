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Уход иностранных компаний подстегнул российский рынок

Российский рынок слияний и поглощений вырос за счет ухода иностранных компаний

Фото: Shutterstock

Уход иностранных компаний из России в связи со спецоперацией на Украине подстегнул местный рынок слияний и поглощений (M&A), следует из отчета агентства AK&M по итогам первой половины 2022 года, размещенного на сайте компании.

По подсчетам авторов, в первом полугодии совокупный объем сделок M&A в России достиг 18,1 миллиарда долларов, что на 5,6 процента больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Самой крупной сделкой стала продажа Романом Абрамовичем контрольного пакета акций лондонского футбольного клуба «Челси» консорциуму инвесторов во главе с американцем Тодом Боэлли. Сумма сделки составила 3,15 миллиарда долларов.

Средний размер сделки M&A, за исключением крупнейших, вырос в первом полугодии в 1,7 раза — до 64,2 миллиона долларов. Основными драйверами роста авторы называют многочисленные приобретения активов уходящих из России компаний.

Также авторы прогнозируют, что основная тенденция на рынке сохранится, даже несмотря на введенный 5 августа президентом Владимиром Путиным запрет на сделки по отчуждению долей нерезидентов из «недружественных» стран в стратегических предприятиях, компаниях топливно-энергетического комплекса и банках.

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Платон Щукин
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