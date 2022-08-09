Сообщение о дефиците лекарств от болезни Паркинсона оказалось недостоверным

Сообщение о дефиците лекарств от болезни Паркинсона в Новосибирске оказалось недостоверным

Сообщение о нехватке лекарств от болезни Паркинсона в новосибирских аптеках оказалось недостоверным.

Депутат Антон Бурмистров 4 августа опубликовал в личном аккаунте во «ВКонтакте» пост, в котором утверждал, что в городских аптеках с конца марта текущего года наблюдается острый дефицит лекарств с действующим веществом леводопа, которое используется для лечения болезни Паркинсона. Депутат также выразил опасения, что нехватка медикаментов затянется, а в случае последующего возвращения в аптеки они якобы сильно подорожают.

В своей публикации автор ссылается на данные неназванных СМИ, а также на личный опыт, указывая, что некоему его родственнику льготные лекарственные препараты не выдают уже пятый месяц подряд, а на горячей линии «Новосибирскоблфарма» «кормят завтраками». При этом не уточняется, был ли сам автор публикации участником разговоров и предпринимал ли он лично попытки закупок препаратов. Кроме того, депутат добавляет, что отправил письмо в Минздрав Новосибирской области с описанием проблемы, однако не приводит каких-либо сведений о полученном ответе.

Уже на следующий день, 5 августа, в официальном Telegram-канале правительства региона сообщили, что для обеспечения льготных категорий жителей на складах находится более тысячи упаковок препаратов «Леводопа» отечественного производства. Кроме того, чуть позже, 9 августа, в местном Минпромторге доложили о результатах проверки и заявили о достаточных запасах лекарственных средств для лечения болезни Паркинсона. В ведомстве также отметили, что в адрес отечественных производителей лекарственного препарата с действующим веществом леводопа направлены запросы о текущей ситуации с выпуском медикаментов и информацией о необходимости увеличения поставок в Новосибирскую область.

Пост Бурмистрова приобрел достаточный охват лишь в региональных СМИ. К примеру, его упоминали в материалах «Царьград.Новосибирск», «BFM.Новосибирск», «Сиб.фм». В федеральных изданиях инфоповод не был принят во внимание.

Вскоре после публикации официального комментария властей многие издания и информационные порталы начали распространять опровержение заявления местного депутата. В их числе оказались Atas.info, MK.RU, «Прецедент», «Сибкрай».