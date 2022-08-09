Кремль заявил о вводящих «до беспамятства» санкции странах Европы

Песков заявил, что недружественные к России страны Европы вводят санкции до беспамятства

Недружественные к России страны Европы вводят санкции «до беспамятства». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы российского государства выразил надежду, что со временем здравый смысл проявит себя, так как сами избиратели порекомендуют определенные корректировки в отношении России, а также большей политической мудрости тем, кого они избирают.

Вместе с тем Песков добавил, что в своей недружественности многие из государств доходят до таких заявлений, которые «буквально лет 80 назад мы слышали из центра Европы, из некоторых европейских стран».

8 августа президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post призвал Запад запретить въезд для всех россиян. Он назвал закрытие границ «самыми важными санкциями», отметив, что эта мера должна также касаться тех жителей России, которые покинули страну в знак протеста. Украинский лидер также счел необходимым «призвать к ответственности» за спецоперацию всех россиян.