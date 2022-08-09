Вован и Лексус от имени Кличко попросили мэра Вены отобрать недвижимость россиян

Пранкеры Вован и Лексус притворились Виталием Кличко и позвонили мэру Вены Михаэлю Людвигу

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), притворившись мэром Киева Виталием Кличко, разыграли градоначальника Вены Михаэля Людвига. В ходе разговора пранкеры попросили политика отобрать недвижимость у россиян и передать ее украинцам. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале пранкеров.

Мер Вены признался, что в городе проживают россияне, которые поддерживают политику президента России Владимира Путина. «Да, это богатые люди, но их не так много в Вене», — сказал он. Пранкеры от имени Кличко попросили отобрать у них недвижимость и передать ее украинцам. «Это большая проблема не только для Вены но и для всего Европейского союза и решение этому вопросу должна найти Европейская комиссия», — ответил на их просьбу политик.

Мэр австрийской столицы также отказался проводить в городе фестиваль имени украинского националиста Степана Бандеры, несмотря на просьбы фейкового Кличко. По словам Людвига, в Вене недавно проходила выставка австрийских и украинских художников. Кроме того, по его словам, на здании ратуши висит украинский флаг.

Политик также рассказал, что городские власти направили денежную помощь, а также оборудование и автомобили украинским организациям. При этом направить военную помощь мэр отказался, объяснив этой нейтралитетом Австрии. В конце разговора Людвиг согласился в знак поддержки Украины взять в руки и поднять украинский флаг.

Ранее Вован и Лексус от имени Кличко разыграли мэра Будапешта Гергея Карачона. В ходе разговора политик признался, что рад антироссийским санкциям, а также заявил, что режиму премьера Венгрии Виктора Орбана «осталось недолго».