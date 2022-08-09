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Россиянин попал под следствие из-за призывов расправиться с чиновниками

Под Смоленском мужчина попал под следствие из-за призывов расправиться с чиновниками

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Смоленской области 35-летний житель города Дорогобужа стал фигурантом дела из-за публикации комментариев с призывами к расправе над местными чиновниками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, мужчина под постами в пабликах Сафоновского и Дорогобужского районов в одной из соцсетей продвигал собственные теории о необходимости убийства госслужащих, а также призывал сжечь городскую администрацию и другие госучреждения вместе с работающими там людьми.

В отношении мужчины возбудили дело по статье 205 («Публичные призывы к терроризму») Уголовного кодекса (УК) России. Известно, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за пособничество в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков.

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Елизавета Новикова
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