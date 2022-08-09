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На Украине признали отсутствие поддержки от большинства стран мира

Советник главы офиса президента Зеленского: две трети стран в мире не поддерживают Украину
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Офис Президента Украины

Две трети стран в мировом сообществе занимают нейтральную позицию или вовсе поддерживают Россию в вооруженном конфликте на Украине, признал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью BBC.

«Две трети мира занимает или нейтральную позицию и ведет определенные бизнес-коммуникации с РФ, или вообще стоит на пророссийских позициях», — заявил Подоляк.

Ранее британский рок-музыкант Роджер Уотерс, один из основателей группы Pink Floyd, раскритиковал президента США Джо Байдена из-за политики в отношении Украины. Он также сказал, что российская спецоперация стала ответом на продвижение НАТО к границам России, хотя альянс обещал этого не делать.

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Василий Мека
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