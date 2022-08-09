Женщина упала с американских горок и разбилась

Metro: 57-летняя женщина в Германии упала с американских горок и разбилась

В коммуне Клоттен, Германия, 57-летняя женщина упала с аттракциона и разбилась. Об этом сообщает Metro.

Трагедия произошла в субботу, 6 августа. Женщина выпала из сиденья движущихся американских горок в городском парке, находясь на высоте восьми метров.

После происшествия парк закрыли для посетителей. Специалисты начали обследование аттракциона, чтобы найти возможную причину случившегося.

Правоохранительные органы также пытаются установить обстоятельства трагедии. Согласно заявлению прокуратуры, пока нет оснований подозревать, что женщина погибла в результате чьих-либо преступных действий. Всех свидетелей призвали обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что в Великобритании альпинист упал с высоты 200 метров, отскочил от склона и отделался незначительными травмами. После падения он даже смог самостоятельно подняться на ноги.