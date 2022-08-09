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Женщина упала с американских горок и разбилась

Metro: 57-летняя женщина в Германии упала с американских горок и разбилась

Фото: Thomas Frey / Globallookpress.com

В коммуне Клоттен, Германия, 57-летняя женщина упала с аттракциона и разбилась. Об этом сообщает Metro.

Трагедия произошла в субботу, 6 августа. Женщина выпала из сиденья движущихся американских горок в городском парке, находясь на высоте восьми метров.

После происшествия парк закрыли для посетителей. Специалисты начали обследование аттракциона, чтобы найти возможную причину случившегося.

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Правоохранительные органы также пытаются установить обстоятельства трагедии. Согласно заявлению прокуратуры, пока нет оснований подозревать, что женщина погибла в результате чьих-либо преступных действий. Всех свидетелей призвали обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что в Великобритании альпинист упал с высоты 200 метров, отскочил от склона и отделался незначительными травмами. После падения он даже смог самостоятельно подняться на ноги.

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Алиса Удовик
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