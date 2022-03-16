Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Альпинист упал с высоты 200 метров и выжил

Упавший с 200 метров альпинист отскочил от склона горы и отделался легкими травмами

Фото: Jim Walton/ Wikimedia

Альпинист в британском регионе Озерный край упал с высоты 200 метров, отскочил от склона и отделался незначительными травмами. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина потерял опору и поскользнулся, когда лез на заснеженную вершину горы Хелвеллин. После сообщений о падении человека на место происшествия прибыла команда спасателей и вертолет скорой помощи.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября
«Это настоящее чудо» Шесть мальчиков оказались на необитаемом острове и выжили. Их спасла дружба и сила воли
«Это настоящее чудо»Шесть мальчиков оказались на необитаемом острове и выжили. Их спасла дружба и сила воли
23 мая

В результате выяснилось, что альпинист выжил и отделался легкими травмами. После падения англичанин мог даже самостоятельно ходить. «Он как будто человек-резиновый мяч. Каким-то образом он отскочил от склона горы и оказался в безопасности», — пояснил один из спасателей.

Когда мужчину обнаружили на восточном склоне Хелвеллина, его доставили в больницу на вертолете. Врачи подозревали, что пациент мог получить травму позвоночника, и обследовали альпиниста.

Ранее сообщалось, что спасатели дважды за два дня эвакуировали туриста с одной и той же горной тропы вблизи американского города Флагстафф, штат Ариозна. Мужчина получил травму при падении, когда повторно пытался покорить Хампфрис-Пик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Евросоюз запретил ввозить в Россию дорогие авто и ввел санкции против олигархов
Названы альтернативы картам Visa и Mastercard
Альпинист упал с высоты 200 метров и выжил
США отказались заменять российскую нефть иранской
Новый глава «Яндекса» покинул совет директоров на фоне санкций ЕС
Белый дом объяснил правила принятия решений в НАТО
Fitch понизило рейтинги 31 российского банка
В России предложили ввести госрегулирование цен на бензин
Сын известной актрисы сравнил Москву с Нью-Йорком 1990-х
Илон Маск ответил назвавшему его Илоной Кадырову
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.