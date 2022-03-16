Альпинист упал с высоты 200 метров и выжил

Упавший с 200 метров альпинист отскочил от склона горы и отделался легкими травмами

Альпинист в британском регионе Озерный край упал с высоты 200 метров, отскочил от склона и отделался незначительными травмами. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина потерял опору и поскользнулся, когда лез на заснеженную вершину горы Хелвеллин. После сообщений о падении человека на место происшествия прибыла команда спасателей и вертолет скорой помощи.

В результате выяснилось, что альпинист выжил и отделался легкими травмами. После падения англичанин мог даже самостоятельно ходить. «Он как будто человек-резиновый мяч. Каким-то образом он отскочил от склона горы и оказался в безопасности», — пояснил один из спасателей.

Когда мужчину обнаружили на восточном склоне Хелвеллина, его доставили в больницу на вертолете. Врачи подозревали, что пациент мог получить травму позвоночника, и обследовали альпиниста.

Ранее сообщалось, что спасатели дважды за два дня эвакуировали туриста с одной и той же горной тропы вблизи американского города Флагстафф, штат Ариозна. Мужчина получил травму при падении, когда повторно пытался покорить Хампфрис-Пик.

