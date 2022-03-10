Спасатели дважды за два дня эвакуировали туриста с одной и той же горы

Турист покорял гору, был спасен, на следующий день отправился туда же и получил травму

Спасатели дважды за два дня эвакуировали туриста с одной и той же горной тропы вблизи американского города Флагстафф, штат Ариозна. Об этом сообщает Backpacker.

28-летний Филлип Васто приехал в Аризону из Нью-Йорка. Он отправился покорять Хамфрис-Пик, самую высокую вершину штата. Высота этой горы составляет 3,8 тысячи метров.

Васто обратился в полицию округа Коконино и сообщил, что заблудился во время 16-километровой прогулки на Хамфрис-Пик. Мужчина рассказал, что пытается найти путь назад. Спасатели нашли его на высоте около трех тысяч метров и эвакуировали на ратраке с близлежащего горнолыжного курорта. Оказавшись на парковке, спасенный турист отказался от медосмотра. Он пояснил спасателям, что начал поход в 14:30, но потерял тропу и окончательно заблудился, когда стало темно.

На следующий вечер в полицию снова позвонил тот же турист. Он сообщил, что получил травму при падении, когда вновь пытался покорить Хампфрис-Пик. Спасатели эвакуировали на вертолете Васто и Филлипа Уайатта — другого туриста, который остановился, чтобы помочь Васто. Их доставили на парковку возле начала тропы. Васко вновь отказался от медицинской помощи. В полиции не идентифицировали неудачливого туриста, но он сам раскрыл свою личность и рассказал, что начал вторую попытку восхождения раньше — в 09:00. Он предполагал, что на этот раз у него будет достаточно времени, чтобы безопасно пройти маршрут.

По дороге Васто присоединился к двум другим туристам, которые решили развернуться около 15:30, так как боялись не успеть спуститься с горы до темноты. Спустя 15 минут Васто сдался из-за сильного ветра. На спуске он поскользнулся на снежной тропе, поцарапал ногу, после чего почувствовал головокружение и оцепенение. Когда мужчина осознал, что у его мобильного телефона, который он использовал в качестве навигатора, садится аккумулятор, решил снова обратиться за помощью.

Васто всерьез увлекся туризмом после путешествия в Гранд-Каньон два года назад. Он заявил, что не учел, насколько холодно может быть в горах в Аризоне. Мужчина призвал других путешественников серьезнее относиться к подготовке.

В полиции Васто попросили не пытаться вновь повторить восхождение на самую высокую вершину штата.

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