Пара заблудилась в национальном парке и стала посмешищем в соцсетях

Пара из пригородов Сиднея, Австралия, заблудилась в национальном парке Ку-ринг-гай Чейз, их пришлось эвакуировать при помощи вертолета. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В субботу, 4 апреля, 34-летний мужчина и 27-летняя женщина отправились гулять в национальный парк, потеряли тропинку и заблудились в буше. Полиция вычислила их местоположение и эвакуировала, подняв на вертолет при помощи лебедки.

Пара незадачливых путешественников стала посмешищем в соцсетях. Некоторые выразили мнение, что спасательная операция была напрасной тратой ценных сил экстренной службы. Другие удивлялись, как им удалось заблудиться в парке, где так много пляжей и тропинок.

Руководство штата Новый Южный Уэльс закрыло все площадки для кемпинга и горы в национальных парках из-за угрозы распространения коронавируса. Тем не менее прогулочные тропы остаются открытыми.

Ранее сообщалось, что на камбоджийском острове Ронг собака спасла двух туристов из канадского Ванкувера, которые заблудились в джунглях и начали паниковать. Она появилась из кустов и проводила их до тропы, когда они сбились с пути.

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