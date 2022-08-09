Россиян предупредили о мошенничестве в Telegram

Роскачество сообщило о рассылке мошенников в Telegram с обещанием выплаты по соцконтракту

Роскачество предупредило об активности в мессенджере Telegram мошенников, обещающих пользователям выплаты по соцконтракту. Как сообщает РИА Новости, злоумышленники таким образом пытаются получить персональные данные россиян.

В рассылках и сообщениях пользователям Telegram заявляют, будто они претендуют на выплату суммы 250 тысяч рублей по соцконтракту, которая якобы уже им одобрена. Далее юзера просят ввести свою личную информацию — как правило, на фишинговом сайте, имитирующем портал «Госуслуги». «Пользователь вводит свои данные, передавая их мошенникам, которые затем могут использовать их для получение кредита и прочих целей», — указали в Роскачестве.

Отмечается, что злоумышленники также могут использовать другую похожую схему. В ней жертве предлагают предоставить данные своей банковской карты для зачисления выплаты по соцконтракту. В этом случае пользователь может лишиться всех средств на карте.

«Не сообщайте никаких личных данных "консультантам", обещающим помочь в оформлении выплат по социальному контракту или любым другим выплатам. Вы всегда можете перезвонить в соцслужбы или проверить верность информации в своем аккаунте в "Госуслугах"», — обратился к россиянам старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Пользователям также напомнили, что «Госуслуги» не занимаются выплатами, и предостерегли от перехода по ссылкам из писем и сообщений, предлагающим оформить их.

Ранее стало известно, что в России возросло мошенничество при бронировании поездок с помощью BlaBlaCar. Как заявили пострадавшие, злоумышленники в общении с ними представлялись водителями с сервиса.