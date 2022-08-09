Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Южной Корее семь человек погибли из-за сильных ливней

Yonhap: из-за сильных ливней в Южной Корее погибли семь человек, шесть пропали без вести

Фото: Simon Shin / Keystone Press Agency

Семь человек погибли, еще шесть пропали без вести в результате сильных ливней в Сеуле. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Сильные дожди, обрушившиеся на столицу Южной Кореи и прилегающие регионы, затопили дома, транспортные средства, здания и станции метро. В провинции Кенги, которая окружает Сеул, 163 человека из 107 домашних хозяйств остались без крова. Жители укрылись в школах и других общественных учреждениях.

В некоторых районах Сеула, западного портового города Инчхон и провинции Кенги, выпали осадки более 100 миллиметров в час. При этом в Сеульском районе Донгджак они превысили 141,5 миллиметров. Эксперты назвали ливень самым сильным с 1942 года.

В ночь на 23 июля сильный ливень прошел в Сочи. Он продолжался до утра и сопровождался ураганным ветром. Дожди подтопили дороги и обесточили некоторые районы. Как сообщало МВД, в результате погиб один человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада
Раскрыты подробности обыска ФБР в имении Трампа
В Южной Корее семь человек погибли из-за сильных ливней
В Запорожье начали применять российское законодательство
Названа возможная цель обыска ФБР в имении Трампа
В России начали разбирать самолеты на запчасти
Подсчитана стоимость сборов ребенка в школу
Дипломаты рассказали о попытках созвониться с россиянином Винником
Россиянам дали совет по сохранению сбережений
Трамп заявил об обыске ФБР в его имении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.