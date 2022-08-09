В Южной Корее семь человек погибли из-за сильных ливней

Yonhap: из-за сильных ливней в Южной Корее погибли семь человек, шесть пропали без вести

Семь человек погибли, еще шесть пропали без вести в результате сильных ливней в Сеуле. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Сильные дожди, обрушившиеся на столицу Южной Кореи и прилегающие регионы, затопили дома, транспортные средства, здания и станции метро. В провинции Кенги, которая окружает Сеул, 163 человека из 107 домашних хозяйств остались без крова. Жители укрылись в школах и других общественных учреждениях.

В некоторых районах Сеула, западного портового города Инчхон и провинции Кенги, выпали осадки более 100 миллиметров в час. При этом в Сеульском районе Донгджак они превысили 141,5 миллиметров. Эксперты назвали ливень самым сильным с 1942 года.

В ночь на 23 июля сильный ливень прошел в Сочи. Он продолжался до утра и сопровождался ураганным ветром. Дожди подтопили дороги и обесточили некоторые районы. Как сообщало МВД, в результате погиб один человек.