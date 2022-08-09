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Кремль рассказал о реакции Путина на появление символов спецоперации

Песков заявил, что президент Путин не остается без эмоций от символов СВО на Украине

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент России Владимир Путин эмоционально воспринимает появление символов специальной военной операции, таких как белгородский мальчик Алешка или бабушка со знаменем Победы. О реакции главы государства рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, никто не может оставаться без эмоций на фоне таких символов спецоперации.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече с президентом России Владимиром Путиным подарил ему шоколад «Алешка», лимитированную серию которого выпустили в честь встречающего колонны российской военной техники мальчика.

В конце встречи глава государства поинтересовался насчет разложенных на столе шоколадок. Гладков, в свою очередь, объяснил, что шоколад был выпущен старооскольской кондитерской фабрикой в честь встречающего российских военных мальчика Алексея, который живет в Веселой Лопани.

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Сергей Истомин
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