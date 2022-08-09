Кремль рассказал о реакции Путина на появление символов спецоперации

Песков заявил, что президент Путин не остается без эмоций от символов СВО на Украине

Президент России Владимир Путин эмоционально воспринимает появление символов специальной военной операции, таких как белгородский мальчик Алешка или бабушка со знаменем Победы. О реакции главы государства рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, никто не может оставаться без эмоций на фоне таких символов спецоперации.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече с президентом России Владимиром Путиным подарил ему шоколад «Алешка», лимитированную серию которого выпустили в честь встречающего колонны российской военной техники мальчика.

В конце встречи глава государства поинтересовался насчет разложенных на столе шоколадок. Гладков, в свою очередь, объяснил, что шоколад был выпущен старооскольской кондитерской фабрикой в честь встречающего российских военных мальчика Алексея, который живет в Веселой Лопани.