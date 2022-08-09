Кремль рассказал о реакции Путина на появление символов спецоперации
Президент России Владимир Путин эмоционально воспринимает появление символов специальной военной операции, таких как белгородский мальчик Алешка или бабушка со знаменем Победы. О реакции главы государства рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По словам пресс-секретаря президента, никто не может оставаться без эмоций на фоне таких символов спецоперации.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече с президентом России Владимиром Путиным подарил ему шоколад «Алешка», лимитированную серию которого выпустили в честь встречающего колонны российской военной техники мальчика.
В конце встречи глава государства поинтересовался насчет разложенных на столе шоколадок. Гладков, в свою очередь, объяснил, что шоколад был выпущен старооскольской кондитерской фабрикой в честь встречающего российских военных мальчика Алексея, который живет в Веселой Лопани.