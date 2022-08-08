Губернатор Белгородской области подарил Путину шоколад «Алешка»

Белгородский губернатор Гладков на встрече с Путиным подарил ему шоколад «Алешка»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече с президентом России Владимиром Путиным подарил ему шоколад «Алешка», лимитированную серию которого выпустили в честь встречающего колонны российской военной техники мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития. В частности, глава региона доложил главе государства о возросшем по итогам 2021 года валовом региональном продукте (ВРП). Гладков добавил что область поставила амбициозную цель — к 2030 году увеличить ВРП до двух триллионов рублей. По его словам, у региона «для этого есть все возможности».

В конце встречи Путин поинтересовался насчет разложенных на столе шоколадок. Губернатор объяснил, что шоколад был выпущен старооскольской кондитерской фабрикой в честь встречающего российских военных мальчика Алексея, который живет в Веселой Лопани. Фото с мальчиком широко распространились в сети, и он стал местной знаменитостью. Президент поблагодарил главу региона за подарок.

Ранее стало известно, что власти Белгородской области приняли решение о продлении высокого («желтого») уровня террористической опасности. Режим будет действовать в граничащем с Украиной регионе еще две недели — он продлится до 22 августа.